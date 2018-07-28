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‘Emre’ Amade Ndiaye!

Giriş Tarihi: 28.7.2018
‘Emre’ Amade Ndiaye!
, gözünü yeniden Emre Akbaba ve Badou Ndiaye'ye çevirdi. Geçtiğimiz gün Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'Galatasaray'ın teklifi komik' dese de Aslan'ın, Emre transferini bitirmeye çok yaklaştığı öğrenildi. 'in takımda çok istediği Ndiaye ise 'den bedavaya kiralanmaya çalışılacak. Bu transferde de önemli mesafe alındı.

ASLAN'IN RAKİBİ CLUB AFRİCAİN
5 Ağustos'ta Akhisarspor ile Konya'da maçına çıkacak olan Galatasaray, hazırlık karşılaşmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım bugün Tunus'ta TSİ 22.00'de Club Africain ile karşı karşıya gelecek. Aslan, yarın ise Tunus'tan Atina'ya geçecek ve salı günü Yunanistan Ligi'nin son şampiyonu AEK ile oynayacak.
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‘Emre’ Amade Ndiaye!
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