Harun Tekin pazarlığı

Fabri'yi 6 milyon Euro bonservisle Fulham'a satan Beşiktaş
, kaleye takviye
için çalışıyor. Teknik direktör Şenol Güneş
'in istediği Harun Tekin için Bursaspor'la ilk görüşme yapıldı.
Başkan Fikret
Orman, Bursaspor
Başkanı
Ali Ay'ı ararken, "Durumlar ortada hiç birimizde para yok. Takasla çözelim"
dedi.
Ay ise, "Sürekli oyuncu satıp para kazanıyorsun Başkan bu kadar cimri olma"
diyerek
olaya esprili bir şekilde yaklaştı.
İlk görüşme dostane bir
şekilde sonuçlanırken, iki başkanın
önümüzdeki günlerde
bir araya gelmesi bekleniyor.
MİGNOLET İDDİASI
Sky Sports, Beşiktaş'ın Liverpool'un Belçikalı kalecisini istediğini yazdı. İngiliz ekibi 12 milyon Euro fiyat biçiyor.