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pazarlığı

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Harun Tekin pazarlığı
Fabri'yi 6 milyon Euro bonservisle Fulham'a satan , kaleye takviye için çalışıyor. Teknik direktör 'in istediği Harun Tekin için Bursaspor'la ilk görüşme yapıldı. Başkan Fikret Orman, Başkanı Ali Ay'ı ararken, "Durumlar ortada hiç birimizde para yok. Takasla çözelim" dedi. Ay ise, "Sürekli oyuncu satıp para kazanıyorsun Başkan bu kadar cimri olma" diyerek olaya esprili bir şekilde yaklaştı. İlk görüşme dostane bir şekilde sonuçlanırken, iki başkanın önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.

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Sky Sports, Beşiktaş'ın Liverpool'un Belçikalı kalecisini istediğini yazdı. İngiliz ekibi 12 milyon Euro fiyat biçiyor.
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Harun Tekin pazarlığı
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