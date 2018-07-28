Kriz büyüyor

Bafetimbi Gomis
'in menajeri Patrick Mendy SABAH
'a yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Gomis'in paraya öncelik veren biri olmadığının altını çizen Mendy, "Bafe geçen sezon tam 5 ay maaşını alamadı. İsteseydi kulübü FIFA'ya şikayet ederdi. Bafe, paragöz bir futbolcu değil''
dedi. Sakarya
'ya götürülmeyen ve 'Sakat' olduğu açıklanan Fransız golcü paylaştığı bireysel antrenman videoları ile yönetime mesaj gönderdi.
DEVLER LIGI'NE YETMEZ
Yönetimin, zam teklifine olumsuz yanıt verdiği Gomis'e bir eleştiri de teknik heyetten geldi. Sezon sonunda analiz ekibine yıldız oyuncu için rapor hazırlatan sarı-kırmızılı yetkililer, Süper Lig
'in gol kralı olan Gomis'ten Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilmesi için performansını artırmasını istediler. Gomis'e, "Artık değişmelisin! Ceza sahası dışında yoksun. Daha çok mücadele etmelisin"
mesajını verdiler.
ÖZBEK: YALAN SÖYLÜYOR
GALATASARAY'IN
eski başkanı Dursun Özbek
, SABAH
'a konuştu ve iddialar ile ilgili, "Gomis'in menajeri yalan söylüyor! Sözleşmesinde her şey açık. Bu işler sözle mi yapılıyor? Yine de menajerini bana karşı doldurduklarını düşünüyorum"
diye konuştu.