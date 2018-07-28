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Morteza’da arıza var!..

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Morteza’da arıza var!..
'un, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'den sonra kadrosuna katmak istediği bir başka İranlı oyuncu Morteza Pouraliganji transferi olumsuz sonuçlanmak üzere. ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki stoper, Trabzonspor'a gelmek üzereyken ekiplerinden Brighton&Hove Albion'dan teklif aldığını belirterek zaman istedi. İranlı forvet Alireza Jahanbakhsh'yı da 20 milyon Euro'ya renklerine bağlayarak kulüp rekoru kıran Brighton'ın teklifini daha cazip bulan Morteza'nın bu kararı yönetimi şaşırttı. Yöneticiler imza aşamasındayken vazgeçen oyuncuya ve menajerine tepki gösterdi. Bu arada Trabzon'a gelen Hosseini'nin resmi işlemleri İran'da cuma gününün tatil olması nedeniyle uzadı.
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Morteza’da arıza var!..
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