Beşiktaş Yönetimi transfer taarruzuna geçiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sessiz ama derinden devam ediyor. Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Umut Nayir ve Enzo Roco'yu kadrosuna katarak önümüzdeki yılların da planlamasını yapan Beşiktaş, iç transferde Atiba'yla da anlaşmaya vardı.

Kanadalı futbolcuyla 1+1 yıllığına anlaşan siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuya resmi sözleşmeyi imzalattıracak. Transfer için yoğun mesai harcayan yöneticiler ise adeta uyumaya bile fırsat bulamıyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Umut Güner, transferle yakından ilgilenirken, sezonun bitimiyle birlikte Avrupa turu yaptı. Birçok ismin Beşiktaş'ın gündemine gelmesiyle birlikte bu futbolcularla görüşen Güner, forvet ve 10 numara transferleri için de listedeki isimlerle görüşmek için harekete geçecek.



VIDA'NIN SATIŞININ ARDINDAN SEYAHATLER BAŞLAYACAK

Dünya Kupası'nda finale çıkan Hırvatistan'ın ilk 11 oyuncusu olan Vida'ya birçok teklifin gelmesiyle birlikte, Beşiktaş transfer kaynağı çözümünü de bulmuş durumda. Tosic, Mitrovic ve Fabri'nin satışından şu ana kadar 15 milyon Euro'ya yakın gelir elde eden siyah-beyazlılarda hedef yeni satışlarla birlikte bu rakamı 40 milyon Euro'ya yükseltmek.

Sağ bek konusunda da girişimlerini sürdüren Beşiktaş, yapacağı nokta transferlerle sezona tam kadro girmeyi hedefliyor. Kale, sağ bek, 10 numara ve forvet transferleriyle birlikte kadrosunu şekillendirecek olan siyah-beyazlılar, Vida'nın satışının tamamlanmasıyla birlikte üst üste imzalar attıracak.



LİSTEDE BİRÇOK YILDIZ VAR

Beşiktaş'ın transfer listesinde birçok önemli isim bulunuyor. Kale için en önemli adaylar Bursaspor'dan Harun Tekin ve Arsenal forması giyen Ospina.

Sağ bekte Lyon'dan Rafael'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, orta saha için de West Bromwich'te oynayan Belçikalı oyuncu Nacer Chadli'yle ilgileniyor.

Kartal'ın ilgilendiği bir diğer orta saha oyuncusu ise Borussia Dortmund'da oynayan Japon futbolcu Shinji Kagawa.

Forvet transferi için de Negredo'yu satma planları yapan Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk isim Sturridge olmuştu. Kartal'ın son dönemdeki en önemli hedefi ise eski golcüsü Aboubakar.

Bu isimlerle ilk teması kuran siyah-beyazlılar, transferleri netleştirmek için eldeki oyuncuların satışını bekliyor.