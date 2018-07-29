Galatasaray, Garry Rodrigues için kararını verdi

Kiralık gittiği Real Sociedad'dan 2016 yazında dönen Bruma'ya PSV talip olurken, o dönem Hollanda ekibinden gelen 5 milyon Euro'luk teklifi G.Saray, "Seneye 15'e satarız'' diyerek reddetmişti. Nitekim Bruma oynadıkça değerini katladı ve bonuslarla 15 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeliyle Leipzig'e satıldı. Bruma'daki sürecin benzeri şu an Rodrigues'te yaşanıyor.

ZARARDA LİMİT EKSİ 10 MİLYON EURO

İngiltere'den Newcastle'ın 7 milyon Euro, Rusya'dan Spartak Moskova'nın 9 milyon Euro ödemeye hazır olduğu Rodrigues için Galatasaray pazarlık masasına bile oturmadı. Sarı-kırmızılı yönetim, yaz kampında Fatih Terim'in özel olarak ilgilendiği Rodrigues'in Şampiyonlar Ligi'nde değerini katlayacağını düşünüyor. 1.350 milyon Euro olan yıllık ücreti de Avrupa kulüpleri için uygun olan Garry Rodrigues'e önümüzdeki sezon sonu astronomik teklifler bekleniyor. Galatasaray, FFP kuralları gereği seneye eksi 20 milyon Euro olan bütçesini eksi 10 milyon Euro'ya düşürmek zorunda.

Şampiyonlar Ligi vitrininde Rodrigues hem yaşı (28) hem de maliyetiyle (1.350 milyon Euro) potansiyel transfer olarak görülüyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile çıktığı 40 resmi maçta toplam 10 gol atan ve 10 asist yapan 27 yaşındaki Rodrigues, 33 Süper Lig maçında ise 9 gol, 10 asistlik performans sergiledi.