Goygoyu bırakmalıyız

Fenerbahçe
Kulübü Yüksek Divan Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısı
Faruk Ilgaz
Tesisleri'nde yapıldı. Ali Koç, başkan sıfatıyla ilk kez katıldığı Divan Kurulu
'nda kürsüye gelirken
önemli açıklamalar yaptı. İşte öne çıkan başlıklar:
Konuşmak ihanet değildir.
Konuşmaya konuşmaya
bu haldeyiz. Fikirlere
açık olmalıyız. Argo tabirle goygoy
yapmak yerine yapıcı eleştiri
ve fikirler tartışılmalı.
Fenerbahçe'ye
hizmet etmek için elimizi
taşın altına soktuk. Aramıza nifak
sokmamak lazım.
Tecrübe
önemlidir ama spor yöneticiliğinin
de okulu yoktur. Tecrübe burada
kazanılır.
Bize yol gösteren çok fazla insan var.
Vefa Bey (Küçük)
de bu insanların başında geliyor.
?FENERBAHÇE'NİN GÜCÜ BİZE YETER
Geldiğimiz nokta Fenerbahçe'nin bir Kurtuluş Savaşı daha yapması gerektiğidir.
Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç
olarak seçildim. Koç Holding
yönetim kurulu üyesi olarak değil. Biz buradan Koç Holding'in değil, Fenerbahçe'nin gücüyle çıkacağız.
'Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon'
tezahüratı bizim yaptırdığımız ve sevdiğimiz bir tezahürat değil. Bunu seçim öncesinde de hep söyledim. 'Önce seçilelim. Sonra şampiyon olalım, sonra bakarız' dedim. Biz insanlara ne söyleyeceğini dikte ettiren insanlar değiliz.
EN BÜYÜK YATIRIM FUTBOLCU YATIRIMI
Tesis isimlerine gelince, yeni tesis olmayacak. Belki futbol takımlarımızın toplanabileceği Gebze'deki arazimiz olabilir ancak orasını da şu anda hukuki nedenlerden dolayı kullanamıyoruz.
Satacak bir tane koltuğu kalmamış Fenerbahçe hayal ediyoruz ve doğru yoldayız.
Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı en büyük yatırım futbolcu yatırımıdır. Bunun karşılığı son senelerde çok kötü durumda olduğu için borçlar bu seviyeye gelmiştir.
Doğru planlamayla doğru ve genç oyuncular alınmalıdır ki giderken kulübe de para kazandırsınlar. Bu bizim temel felsefemiz, ilkemiz olacaktır.
BU BORÇLAR ALTI YILDA ÖDENMEZ!
Biz bir sporcu fabrikası olmak durumundayız. Phillip Cocu'nun yardımcısı Chris'in çok kısa sürede keşfettiği 3 oyuncumuzla hemen sözleşme imzaladık. Gençliğe güvenen bir hocamız var.
'Transfer beklemeyin, forma alın, kombine alın, üye olun'
dedik ve taraftarlarımız bunların hepsini gerçekleştirdiler. Gerçekleştirmeye de devam ediyorlar.
Göreve gelirken 'En büyük vefa Fenerbahçe'
dedik. Güven zor kazanılır ama çabuk kaybedilir. 'Tek tek taşları üst üste koyarak yeniden inşa edeceğiz' dedik. Buna başladık.
'6 yılda borçlar ödenir'
sözünü duydum, ödenmez ama iyi duruma gelebilir.
?BENFİCA ŞANSSIZ BİR KURA OLDU
Seçim kampanyamızda 'Tam zamanı şimdi' dedik. Neden? Yarın çok geç olabilir diye.
Bizim sorumluluğumuz
sizlere karşı şeffaf olmak.
Yeniden Türkiye'den rakiplerimizden
saygı ve sevgi görmenin zamanıdır.
Yeniden çalışanıyla, sporcusuyla,
yönetimiyle örnek bir kulüp olmanın
tam zamanı bizim için.
Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değildir. Bu ülkeye sorumlulukları vardır.
Biz
sosyal sorumlulukta da şampiyon olmak
istiyoruz.
Bana göre Benfica
talihsiz bir kura oldu ama yeni bir
F.Bahçe var. Yeni hoca, yeni oyuncularla bu şanssızlık bir yerde dönecek.
50 MİLYON DOLARLIK HİBEYE ALKIŞ TUFANI
F.Bahçe
Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Ali Koç'un kulübe 50 milyon dolar (yaklaşık 237 milyon TL) hibe ett-i ğini resmen açıkladığı an salonda alkış tufanı koptu. 200 milyonluk ödeme yapıldığı, kulüp çalışanları ve sporculara tüm borçların ödendiği belirtildi. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina ise kulübün denetimden geçmesinden dolayı net borcun ancak ekim ayında yapılacak toplantıda açıklanacağını söyledi
39 BİN 226 KOMBİNE 82 BİN 148 FORMA
Yeni sezon için satışa çıkan 40 bin 446 kombineden 39 bin 226'sının satıldığı açıklandı. Ali Koç'un başkan olmasının ardından da 82 bin 148 forma satılarak kulüp tarihinin rekoru kırıldı. Bu arada yeni sezon forma satışı için Fenerium'a konan sayaç dün 50 bin rakamını geçt
F.BAHÇE'DE HİÇBİR BAŞKAN UNUTULMAZ!
Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük
dünkü toplantıya damga vurdu. Yönetimi tanıtan, Başkan Ali Koç'u anons etmeyi unutan Küçük, uyarı üzerine kürsüye dönerken, "F.Bahçe'de hiçbir başkan unutulmaz. Hatırlarsanız mazbata töreninde Sayın Başkan'a büyük alkış vardı. Anons ettiğimde duyulmayacağı endişesiyle 'Susmazsanız küsüyorum eve gidiyorum' demiştim. Bugün de onu akl ışlamanız için böyle yaptım" dedi. Küçük'ün açıklaması herkesi gülümsetti.