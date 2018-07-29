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İtalya'dan için flaş iddia: 'a gidiyor

ve Milan arasında toplu bir anlaşması yapıldı. Bu anlaşmanın detaylarında ve 'yi de ilgilendiren bilgiler var.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 13:21 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 13:31
İtalya'dan Andre Silva için flaş iddia: Juventus'a gidiyor

Adı 'la anılan 'ın Portekizli forveti için flaş bir iddia geldi. İtalyan medyasında La Gazzetta dello Sport ve Sky'ın yer verdiği haberlere göre, AC Milan ve arasında geniş çaplı bir anlaşması yapıldı.

Bu anlaşmaya göre AC Milan'ın tecrübeli savunmacısı Bonucci yeniden eski takımı Juventus'a dönecek ve karşılığında da 24 yaşındaki stoper Mattia Caldara, Mian'a gidecek. Anlaşmaya göre ayrıca AC Milan, Gonzalo Higuain'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacak ve Andre Silva ile de Marko Pjaca takaslanacak. Hırvat Pjaca'nın adı da ile anılıyordu.

Andre Silva'yı kiralamak isteyen Galatasaray'a Juventus dışında, oyuncunun menajeri 'in finanse ettiği ve kadrosunda Porto ile Benfica'dan fazla Portekizli futbolcu bulunan Wolverhampton da talip..

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İtalya'dan Andre Silva için flaş iddia: Juventus'a gidiyor
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