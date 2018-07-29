İtalya'dan Andre Silva için flaş iddia: Juventus'a gidiyor

Adı Galatasaray'la anılan AC Milan'ın Portekizli forveti Andre Silva için flaş bir iddia geldi. İtalyan medyasında La Gazzetta dello Sport ve Sky'ın yer verdiği haberlere göre, AC Milan ve Juventus arasında geniş çaplı bir transfer anlaşması yapıldı.

Bu anlaşmaya göre AC Milan'ın tecrübeli savunmacısı Bonucci yeniden eski takımı Juventus'a dönecek ve karşılığında da 24 yaşındaki stoper Mattia Caldara, Mian'a gidecek. Anlaşmaya göre ayrıca AC Milan, Gonzalo Higuain'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacak ve Andre Silva ile de Marko Pjaca takaslanacak. Hırvat Pjaca'nın adı da Fenerbahçe ile anılıyordu.

Andre Silva'yı kiralamak isteyen Galatasaray'a Juventus dışında, oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in finanse ettiği ve kadrosunda Porto ile Benfica'dan fazla Portekizli futbolcu bulunan Wolverhampton da talip..