Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Pepe açıklaması

Spor Toto Süper Ligi ekibi Beşiktaş, son günlerde hakkında transfer haberleri çıkan Pepe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer olacağı yönünde çıkan haberleri resmi internet sitesinden yayımladığı açıklama ile yalanladı.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun Dikkatine

Futbolcumuz Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'nın İngiltere'den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde NTV ve ntvspor.net'te Övünç Özdem imzasıyla yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

Ne oyuncumuz Pepe'nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK