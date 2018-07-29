Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Pepe açıklaması

Son dakika: Beşiktaş'tan flaş açıklaması

Son dakika haberi... Beşiktaş, Portekizli oyuncusu 'nin ekiplerinden Wolverhampton'a transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Giriş Tarihi: 29.7.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 19:16
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Pepe açıklaması

Spor Toto Süper Ligi ekibi Beşiktaş, son günlerde hakkında transfer haberleri çıkan 'nin ekibi Wolverhampton'a transfer olacağı yönünde çıkan haberleri resmi internet sitesinden yayımladığı açıklama ile yalanladı.

Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun Dikkatine

Futbolcumuz Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)'nın İngiltere'den transfer teklifleri alıp ayrılmak istediğini kulübümüze bildirdiği yönünde NTV ve ntvspor.net'te Övünç Özdem imzasıyla yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

Ne oyuncumuz Pepe'nin ne de kulübümüzün ayrılık ile ilgili bir düşüncesi yoktur.

Asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Pepe açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN