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Bülent Cevanir, 'da

Spor Toto Süper Lig ekibi , Balıkesirspor'dan 26 yaşındaki oyuncu 'i renklerine bağladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 18:54
Bülent Cevanir, Yeni Malatyaspor'da

Aly Cissokho'Antalyalyaspor'a satan sol bekteki açığı Balıkesirspor'lu ile dolduracak.

Sarı-kırmızılı takımda transfer çalışmaları hız kazanırken, defansın solunda oluşan boşluğu doldurmak için devam eden arayışlarda sona gelindi. Malatyalı yöneticiler, Balıkesirspor'un başarılı sol beki Bülent Cevahir ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmede taraflar masadan el sıkışarak kalkarken, 26 yaşındaki defans oyuncusunun takımın 1 Ağustos'ta Malatya'da başlayacak çalışmalarına dahil olacağı ifade edildi.

Profesyonelliğe geçiş yaptığı kulüp olan Manisaspor'da yıldızı parlayan Bülent Cevahir, buradan 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a transfer oldu. Burada Süper Lig de dahil 5 sezon boyunca top koşturan Cevahir, her sezon defansın en istikrarlı ismi olmayı başardı.

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Bülent Cevanir, Yeni Malatyaspor'da
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