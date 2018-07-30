Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'un yeni transferi Majid Hossein takımla antrenmana çıktı

spor'un yeni transferi takımla antrenmana çıktı

spor'da yeni transfer takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 19:34
Trabzonspor'un yeni transferi Majid Hossein takımla antrenmana çıktı

spor yeni sezon hazırlıklarını 'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile takımdan ayrı sahada çalışan Burak Yılmaz katılmadı. Transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Muhammet Beşir de antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma sırasında Kamil Ahmet Çörekçi uzun zamandır tedavi gördüğü sağ dizinden yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kamil Ahmet sağlık ekibi tarafından hemen araçla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada antrenmanı Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de izledi. Bordo-mavililerin yeni transferleri i de gerçekleştirilen imza töreninin ardından takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.

UEFA geleceğin yıldızlarını açıkladı! Listede Türk yıldız da var
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'un yeni transferi Majid Hossein takımla antrenmana çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN