Trabzonspor'un yeni transferi Majid Hossein takımla antrenmana çıktı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile takımdan ayrı sahada çalışan Burak Yılmaz katılmadı. Transfer görüşmeleri yapması için izin verilen Muhammet Beşir de antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma sırasında Kamil Ahmet Çörekçi uzun zamandır tedavi gördüğü sağ dizinden yeniden sakatlanınca gözyaşlarına hakim olamadı. Kamil Ahmet sağlık ekibi tarafından hemen araçla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada antrenmanı Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de izledi. Bordo-mavililerin yeni transferleri Majid Hosseini de gerçekleştirilen imza töreninin ardından takımla birlikte ilk kez antrenmana çıktı.