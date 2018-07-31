AEK - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında 6. hazırlık maçında bu akşam deplasmanda Yunanistan Ligi takımlarından AEK ile TSİ 20.00'de Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. AEK - Galatasaray maçı Spor Smart'dan canlı yayınlanacak.

AEK, geride kalan sezon Yunanistan Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlamıştı.

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İLK RESMİ MAÇ AKHİSARSPOR'LA

Bu maçın ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray, yeni sezonda ilk resmi maçını 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, TFF Süper Kupa mücadelesinde Akhisarspor ile yapacak. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ise 10 Ağustos Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

HAZIRLIK MAÇLARINDAN 3 GALİBİYET, 2 MAĞLUBİYET

Sarı-kırmızılılar İsviçre kampında FC Wil takımını 1-0 mağlup ederken, PSV Eindhoven'a 3-1, Valencia'ya da 2-1 mağlup oldu. Daha sonra Türkiye'ye dönen Galatasaray, TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazandı. Aslan son olarak ise Tunus'taki müsabakada Club Africain'ı 1-0'lık skorla yendi.