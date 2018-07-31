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'dan atağı

Spor Toto 1'inci  Lig ekiplerinden , 'nin genç golcüsü 'ye talip oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 14:09 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 14:10
Altınordu'dan Ahmethan Köse atağı

Son dönemde Barış Alıcı ve Berke Özer transferlerinin yanı sıra İzmir'de hazırlık maçı oynayarak ilişkilerini geliştiren Altınordu ve Fenerbahçe bu kez Ahmethan Köse için temasa geçti. 'de kiralık listesine konulması beklenen 21 yaşındaki forvet için 'nun nabız yokladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de profesyonel olan Ahmethan, geçen sezon kiralık oynadığı Boluspor'da sadece 2 maçta görev aldı. Ahmethan, alt yaş gruplarında 29 kez milli formayı terletti.

Öte yandan Altınordu, Bursaspor'un genç santrforu Kubilay'ı da listesinde tutuyor.

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Altınordu'dan Ahmethan Köse atağı
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