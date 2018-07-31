Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta Lens rüzgarı

'ta Lens rüzgarı

'ın Hollandalı oyuncusu , kamp dönemi ve antrenmanlardaki performansıyla Teknik Direktör 'in yüzünü güldürüyor. Geçen sezonki tutuk görüntüsünü üzerinden atan tecrübeli futbolcu, istekli görüntüsüyle eski günlerine döneceğinin sinyallerini verdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 10:04
Beşiktaş'ta Lens rüzgarı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sunderland'den kadrosuna kattığı ancak performansıyla hayal kırıklığı oluşturan Jeremain Lens, yeni sezona çok iyi hazırlandı. Özellikle antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken Hollandalı futbolcu, Teknik Direktör 'in de gözüne girdi.

Sezon başında basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında bu futbolcu için "Kulüp bulursa gitmeli" diyen Güneş'in, Lens'in kamp dönemindeki performansıyla, bu futbolcu hakkındaki olumsuz görüşleri de değişti. B36 Torshavn ile oynanan ilk maçta 11'de sahaya çıkan ve siyah-beyazlıların ilk golünü atıp, ikinci golünün de asistini yapan Lens, vasat rakip karşısında ciddi futboluyla da dikkat çekti. Perşembe günü oynanacak olan rövanş maçında bu futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürecek olan Şenol Güneş, Lens'in gelişiminden oldukça memnun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Lens rüzgarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN