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İtalya basınından iddiası

forvet için ilk olarak Ahmed Musa’yı düşünse de İtalyanlar Milanlı ’nın ’a yaklaştığını yazdı.

Giriş Tarihi: 31.7.2018
İtalya basınından Andre Silva iddiası
'ın forvet adaylarından 'nın sarı-kırmızılı renklere katılma ihtimali artıyor. İtalyan basını son günlerde Milan ile G.Saray arasındaki pazarlıkların olumlu gittiğini yazarken, dün bu konuda kesin anlaşmaya varıldığı iddia edildi. İki kulübün 1.5 milyon Euro kiralık bedelinde uzlaştığı belirtilirken, transferin Portekizli oyuncunun kararına kaldığı vurgulandı. Galatasaray, 22 yaşındaki forvete 3 milyon Euro önerirken, Silva'nın talebi 4 milyon Euro... Milan'ın hocası Gattuso da Portekizli oyuncunun Galatasaray'a gitmesinin kendisi için daha iyi olacağını söylemişti.
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İtalya basınından Andre Silva iddiası
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