Phillip Cocu 11’i buldu

Fenerbahçe'de Benfica randevusuna 1 hafta kala, teknik direktör Phillip Cocu kafasındaki 11'i yavaş yavaş belirlemeye başladı. Hollandalı teknik adamın Lizbon deplasmanında sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkacağı, sakatlık olmaması halinde 11'ini de belirlediği belirtildi. Buna göre Lizbon deplasmanında kalede Volkan Demirel olacak. Savunma dörtlüsü Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan'dan oluşacak. Orta üçlüde Mehmet Topal'ın önünde Eljif ve Giuliano ikilisi görev yapacak. İleri üçlü ise sağda Alper, solda Valbuena en uçta Andre Ayew şeklinde dizilecek.





1 GOL KADIKÖY'DE TURU GETİRİR

Dünkü taktik antrenmanda ilk 11 ve diğer oyuncularla ayrı ayrı saha toplantıları yapıldı. Lizbon deplasmanındaki strateji tek tek futbolculara anlatıldı. Cocu'nun, Benfica'nın savunmada alacağı riskleri ön plana çıkararak 'Direkt ve hızlı oyun' konusunda futbolcularına uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Cocu'nun deplasmanda 1 gol bulmaya çok önem verdiği ve "Bulacağımız bir gol bizi Kadıköy'deki rövanş öncesi çok rahatlatacak. Elbette deplasmanda savunma güvenliğini elden bırakmayacağız. Ancak gol bulmak için mücadele etmemiz şart. Bu anlamda rakibin savunma bölgesine hızlı geçip onları hataya zorlamalıyız" dediği belirtildi.



SOLDADO TAKIMA KATILDI

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado dün akşam idmanında takımla birlikte çalıştı. Sabah antrenmanında yer almayan oyuncuya çeşitli testler uygulandı. Yurt dışı kampında eli kırılan İspanyol forvet, fiziksel olarak 11 oynayacak seviyede değil. Buna rağmen Lizbon'a götürülecek, duruma göre 30 dakika da olsa süre alacak.



CAGLİARİ BİLETLERİ SATIŞTA

Fenerbahçe'nin yarın İtalyan ekibi Cagliari ile oynayacağı maçın biletleri bugün genel satışa çıktı. Tamamı kombine olan Maraton ve Okul Açık için bilet satışı yapılmayacak. Sadece stat gişesinden satılacak Öğrenci Tribünü biletlerinin fiyatları 20 TL olarak belirlenirken, Misafir Tribün 54 lira, Fenerium blokları biletleri ise 109 ila 248 TL arasında değişen fiyatlarla satışta olacak.



TAKVİYELER BENFİCA SONRASI

Fenerbahçe'de 7 Ağustos'ta oynanacak Benfica maçı kadrosu, UEFA'ya 2 Ağustos'ta teslim edileceğinden transferde frene basıldı. Sarı-lacivertli kulüp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için iki ön eleme turunu geçmek zorunda. Bu süreçte takımın kafasının karışmaması için transfer spekülasyonlarından uzak durma kararı alındı. Stoper ve santrfor transferinin Benfica maçına yetişmeyeceği ve turun geçilmesi halinde bu bölgeler için gaza basılacağı bildirildi. Fenerbahçe, santrforda Janssen ve Slimani için girişimlerini sürdürürken, stoper için ise Reyes ve Martins Indi'yi listesinde tutuyor.



REYES

1992 doğumlu Meksikalı stoper en son Porto'da oynadı.



MARTİNS İNDİ

Stoke City forması giyen Hollandalı stoper, 1992 doğumlu.



SLİMANİ

1988 Cezayir doğumlu forvet Leicester City'nin oyuncusu.



JANSSEN

2020 yılına kadar Tottenham'la sözleşmesi var.

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