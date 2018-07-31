Simon Mignolet, Beşiktaş'a çok yakın

Fabri
'nin Fulham
'a satılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş
'ın listesinde bir numarada bulunan Simon Mignolet'de
dün sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Liverpool
'da üçüncü kaleci durumuna düşen Belçikalı eldivenle temas kurduğu ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu kaydedilmişti. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da Fransa'da gerçekleştirilecek sezon öncesi hazırlık kampı için belirlediği 29 kişilik listede Mignolet'ye yer vermedi.
Klopp'un bu kararı, Belçikalı kalecinin Beşiktaş'a geleceğine yönelik haberleri iyice güçlendirdi. Mignolet geçen sezon toplam 22 maçta şans bulmuştu.