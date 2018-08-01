CANLI | Fenerbahçe - Cagliari

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi oynadığı son hazırlık karşılalmasında İtalya'dan Cagliari ile karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE 0 - 0 CAGLIARI (İLK YARI SONA ERDİ)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Cagliari karşısında, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile yapacağı maçın muhtemel ilk 11'ini denedi.

Hollandalı teknik direktör, Cagliari karşısında kalede Volkan Demirel'e şans verirken, defans hattı Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Benfica maçında cezası sebebiyle forma giyemeyecek Josef de Souza'yı görevlendiren Cocu, hazırlık maçlarında büyük beğeni toplayan Eljif Elmas'ı da Brezilyalı futbolcunun yanında oynattı.

Takımını sahaya 4-2-3-1 sistemiyle süren Cocu, forvette Alper Potuk'a görev verirken, arkasındaki üçlüyü Mathieu Valbuena, Giuliano ve yeni transfer Andre Ayew'den oluşturdu.

ANDRE AYEW İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Cagliari karşısında çıktı. Teknik direktör Phillip Cocu, ilk 11'de görevlendirdiği Ganalı futbolcuyu, hücum hattının sağında görevlendirdi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Cagliari karşısında 6 oyuncusundan yoksun sahaya çıktı. Uzun süreki sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe, Roberto Soldado ve İsmail Köybaşı'nın yanı sıra, ağrıları bulunan Mehmet Topal ve Salih Uçan da kadroda yer almadı.? Fenerbahçe'de Cagliari karşısında yeni transferlerden tek bir isim kadroda bulunmadı. Teknik direktör Phillip Cocu, Andre Ayew'i ilk 11'de görevlendirirken, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu maça yedek kulübesinde başladı.? Cocu, Berke Özer'e ise Cagliari maçının 23 kişilik kadrosunda görevlendirmedi.

BAŞKAN ALİ KOÇ, ÖĞRENCİ TRİBÜNÜNDE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçı öğrenci tribününde izledi. Karşılaşma öncesinde öğrenci tribünün bulunduğu bölüme giden Ali Koç, taraftarların arasına girdi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği başkan Koç, daha sonra güvenlik eşliğinde maçı izleyeceği bölüme çıktı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Fenerbahçe tribünlerinde karşılaşma öncesinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya unutulmadı. Sarı-lacivertli tribünlerde şehitler için "Tabutu küçücük kucaklasan taşırsın, acısı dağ gibi omuzlasan yıkılırsın" pankartı ile dev Türk bayrağı açıldı. Futbolcular da maça "Nurcan Anne, Mustafa Bebeği unutmayacağız, terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı. Öte yandan şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.