Son prova Cagliari’yle

FENERBAHÇE, Şampiyonlar Ligi'nde 7 Ağustos'ta oynayacağı Benfica maçı öncesi son hazırlık karşılaşmasını bugün İtalyan ekibi Cagliari ile yapacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve D-Smart 77. kanaldan canlı olarak ekrana gelecek. Teknik direktör Cocu'nun bu maça ideal kadrosuyla çıkacağı ve Benfica maçındaki taktik ve stratejileri deneyeceği bildirildi.

SOLDADO BEKLENENDEN İYİ

ELİ kırıldığı için yurt dışı kampını kaçıran Fenerbahçe'nin golcüsü Roberto Soldado, dünkü antrenmanda da takımla çalıştı. İspanyol golcünün yapılan ölçümlerinde beklenenden iyi durumda olduğu, göstereceği gelişime göre Benfica maçında kullanılma stratejisinin belirleneceği bildirildi. Soldado'nun 11 başlaması zor gözükse de 30-45 dakika civarında süre alması bekleniyor.