Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son prova Cagliari’yle

Son prova ’yle

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Son prova Cagliari’yle

FENERBAHÇE, Şampiyonlar Ligi'nde 7 Ağustos'ta oynayacağı Benfica maçı öncesi son hazırlık karşılaşmasını bugün İtalyan ekibi ile yapacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve D-Smart 77. kanaldan canlı olarak ekrana gelecek. Teknik direktör Cocu'nun bu maça ideal kadrosuyla çıkacağı ve Benfica maçındaki taktik ve stratejileri deneyeceği bildirildi.

SOLDADO BEKLENENDEN İYİ

ELİ kırıldığı için yurt dışı kampını kaçıran 'nin golcüsü Roberto Soldado, dünkü antrenmanda da takımla çalıştı. İspanyol golcünün yapılan ölçümlerinde beklenenden iyi durumda olduğu, göstereceği gelişime göre Benfica maçında kullanılma stratejisinin belirleneceği bildirildi. Soldado'nun 11 başlaması zor gözükse de 30-45 dakika civarında süre alması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son prova Cagliari’yle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN