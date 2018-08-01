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Finali’ne 4 gün kaldı

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Süper Kupa Finali’ne 4 gün kaldı

SÜPER Lig şampiyonu ile 'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren , 5 Ağustos Pazar günü TFF finalinde karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı büyük final için geri sayım başladı. 20.45'te atv'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, A Spor'da olacak.

KONYA'DAKİ MAÇ CÜNEYT ÇAKIR'IN

GALATASARAY ile Akhisarspor arasında Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçını, son olarak Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden ve yarı finalde sahaya çıkma başarısı gösteren yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk... Çakır ve ekibi Dünya Kupası'nda Arjantin'in Nijerya'yı 2-1, İran'ın da Fas'ı 1-0 mağlup ettiği grup maçlarında görev yapmış, Hırvatistan'ın İngiltere'yi Editör: Yasemin YILDIRIM - Tasarım: Recep GÜNGÖR 2-1 yendiği yarı final maçında da düdük çalmıştı.

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Süper Kupa Finali’ne 4 gün kaldı
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