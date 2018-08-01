Süper Kupa Finali’ne 4 gün kaldı

SÜPER Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı büyük final için geri sayım başladı. 20.45'te atv'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, A Spor'da olacak.

KONYA'DAKİ MAÇ CÜNEYT ÇAKIR'IN

GALATASARAY ile Akhisarspor arasında Konya'da oynanacak TFF Süper Kupa maçını, son olarak Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden ve yarı finalde sahaya çıkma başarısı gösteren Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk... Çakır ve ekibi Dünya Kupası'nda Arjantin'in Nijerya'yı 2-1, İran'ın da Fas'ı 1-0 mağlup ettiği grup maçlarında görev yapmış, Hırvatistan'ın İngiltere'yi Editör: Yasemin YILDIRIM - Tasarım: Recep GÜNGÖR 2-1 yendiği yarı final maçında da düdük çalmıştı.