Zargo Toure: Türkiye ikinci evim

Transfer
de hızını artıran ve önceki gün İranlı Hosseini'ye imza attıran Trabzonspor
, dün de Senegalli yeni stoperi Zargo Toure için imza töreni düzenledi.
Tarihi Ayasofya Camisi bahçesinde gerçekleştirilen törende basının karşısına çıkan 28 yaşındaki oyuncu, mutlu olduğunu belirterek, "Daha önce Trabzonspor'u takip ediyordum. Benim en önemli hedeflerimden biri de milli takımda oynamak. Buraya gelmek de bu hedefim için önemli bir etkendi.
Ayrıca Türkiye
'yi ikinci evim olarak görüyorum. İnsanın kendisini rahat ve güvende hissetmesi önemli. Müslüman olarak, Müslüman bir ülkeye gelmiş olmaktan dolayı mutluyum
" diye konuştu.
Toure'nin imza törenine babası Djibril de katıldı. Asbaşkan Hacısalihoğlu, "Djibril de eski bir futbolcu. Az daha genç olsa onu da alırdık" sözleriyle herkesi güldürdü.
HACISALİHOĞLU: TRANSFERİ BİTİRDİK
TRABZONSPOR
Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ise transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gereken bölgelere takviye yaptıklarını söyleyen Hacısalihoğlu şu ifadeleri kullandı: "Aşağı yukarı transferi sonlandırdık gibi bir şey. Eric Ayuk'un durumu netleşmeli. Rafet El Roman
Trabzonsporlu bir kardeşimiz. Bu oyuncuyu Trabzonspor'a tavsiye etmiş, bonservissiz, uygun bir transfer ücretiyle önermiş. Şayet Trabzonspor'a uyum sağlayamazsa sözleşmesini tek taraflı feshetmesi şartıyla bir görüşme oldu. Bakarsınız çok da katkısı olur.
"
MENAJER PARASINI KENDİ ÖDEDİ
TRABZONSPOR, Lorient takımından 350 bin Euro'ya aldığı Zargo Toure'ye ödeyeceği parayı da açıkladı. 1 yılı opsiyonlu 3 senelik sözleşme imzalayan Senegalli, ilk sezon için 650 bin Euro, ikinci sezon ise 550 bin Euro alacak. Opsiyonun kullanılması durumunda 3. yılda ise 650 bin Euro kazanacak. 25 lig maçına ilk 11'de başlaması halinde de 50 bin Euro bonus alacak. Toure'nin menajerlik ücretini cebinden karşıladığı kaydedildi.