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Bafetimbi ’e uyarı geliyor

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Bafetimbi Gomis’e uyarı geliyor
Ücretıne zam isteyen ancak olumsuz yanıt alan 'in mutsuzluğu performansına da yansıdı. Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak rekor kıran ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet, 5 hazırlık maçında 260 dakika süre alırken topu ağlarla buluşturmayı başaramadı. Teknik heyetin Akhisar'la oynanacak karşılaşması öncesi isteksiz bir görüntü sergileyen Gomis'i uyarması bekleniyor. Yönetimle yaşadığı sözleşme krizinden olumsuz etkilenen tecrübeli futbolcunun takım içinde alternatifi olmaması teknik heyeti düşündürüyor.
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Bafetimbi Gomis’e uyarı geliyor
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