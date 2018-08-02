Bafetimbi Gomis’e uyarı geliyor

Ücretıne zam isteyen ancak olumsuz yanıt alan Gomis
'in mutsuzluğu performansına da yansıdı. Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak rekor kıran ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet, 5 hazırlık maçında 260 dakika süre alırken topu ağlarla buluşturmayı başaramadı. Teknik heyetin Akhisar'la oynanacak Süper Kupa
karşılaşması öncesi isteksiz bir görüntü sergileyen Gomis'i uyarması bekleniyor. Yönetimle yaşadığı sözleşme krizinden olumsuz etkilenen tecrübeli futbolcunun takım içinde alternatifi olmaması teknik heyeti düşündürüyor.