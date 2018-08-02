Son dakika: Beşiktaş - B36 Torshavn maçı 11'leri belli oldu

Beşiktaş bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek. İlk maçı 2-0 kazanarak avantajı yakalayan temsilcimiz taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN B36 TORSHAVN MAÇI 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Tolga, Caner, Fatih, Necip, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin

Torshavn: Askham, Eriksen, Brockie, Fareo, Nielsen, Olsen, Cieslewicz, Petersen, Heinesen, Magnusson, Przybylski

Saat: 21:00

Yayın: D Smart Spor

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