Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Beşiktaş - B36 Torshavn maçı 11'leri belli oldu

: - maçı 11'leri belli oldu

haberi... UEFA 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde bu akşam Faroe Adaları’ndan ’ı konuk edecek , uzun bir aradan sonra kendi stadı 'ta taraftarıyla buluşacak. Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 20:42 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 20:42
Son dakika: Beşiktaş - B36 Torshavn maçı 11'leri belli oldu

bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Siyah-Beyazlılar UEFA 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan 'ı konuk edecek. İlk maçı 2-0 kazanarak avantajı yakalayan temsilcimiz taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN B36 TORSHAVN MAÇI 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Tolga, Caner, Fatih, Necip, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin
Torshavn: Askham, Eriksen, Brockie, Fareo, Nielsen, Olsen, Cieslewicz, Petersen, Heinesen, Magnusson, Przybylski
Saat: 21:00
Yayın: D Smart Spor

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş - B36 Torshavn maçı 11'leri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN