Fenerbahçe, Benfica maçı öncesi umut aşıladı

Fenerbahçe, hazırlık maçında Seri A ekibi Cagliari'yi 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller Alper Potuk'tan geldi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile 7 Ağustos Salı günü 22.00'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE 2 - 1 CAGLIARI (MAÇ SONUCU)

51' Alper Potuk

57' Alper Potuk

68' Marco Sau

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cagliari ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan mücadele 2-1 sarı lacivertli ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 51'inci ve 57'nci dakikada Alper Potuk atarken, Cagliari'nin tek golünü ise 68'inci dakikada Sau Marco kaydetti.

SARI LACİVERTLİ TAKIMDA 6 EKSİK

Fenerbahçe, Cagliari ile oynanan hazırlık maçına 6 eksikle çıktı. Sarı lacivertli ekipte Aatif, Soldado, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Salih Uçan ve Berke Özer kadroda yer almadı. Teknik direktör Phillip Cocu, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu ise mücadeleye yedek soyundurdu.

ANDRE AYEW İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Ganalı futbolcu Andre Ayew, sarı lacivertli forma ile ilk maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin Swansea'den satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kadrosuna kattığı Andre Ayew, Kadıköy'e ilk defa sarı lacivertli forma sahaya çıktı. Teknik direktör Phillip Cocu tarafından ilk 11'de sahaya sürülen Ganalı futbolcu, sarı lacivertli taraftarların beğenisini topladı. Ayew mücadelenin 58'inci dakikasında yerini Barış Alıcı'ya tezahüratlarla bıraktı.

TRİBÜNDE DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Sarı lacivertli ekibin Cagliari ile oynadığı maç öncesinde tribünde dev Türk Bayrağı açıldı.

Hakkari'nin Yüsekova ilçesinde astsubay eşini ziyaret eden ve dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın patlaması sonucu oğlu Mustafa Bedirhan ile birlikte hayatını kaybeden Nurcan Karakaya için saygı duruşunda bulunuldu. Fenerbahçeli futbolcuların ''Nurcan anne, Mustafa bebeği unutmayacağız. Terörü lanetliyoruz'' yazılı pankart ile sahaya çıktığı mücadelede tribünde de dev Türk Bayrağı dalgalandı. Stada gelen sarı lacivertli taraftarlar ise ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' şeklinde tezahüratta bulundular.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Ali Saygın Ögel

FENERBAHÇE: Volkan - Neustadter, Isla (Dk. 84 Şener), Hasan Ali, Skrtel, Eljif, Ayew (Dk.58 Barış Alıcı), Valbuena (Dk. 82 Dirar), Josef de Souza, Giuliano, Alper (Dk. 82 Mehmet Ekici)

CAGLIARI: Cragno - Ceppitelli (Dk. 85 Fabio), Lykogiannis (Dk. 90 Pajac), Farago (Dk. 82 Dessena), Romagna, Barella, Farias (Dk. 65 Sau Marco), Ionita, Cigarini (Dk. 82 Colombatto), Castro (Dk. 82 Padoin), Pavoletti (Dk. 37 Song)

GOLLER: Dk. 51 - Dk. 57 Alper Potuk (Fenerbahçe) - Dk. 68 Sau Marco (Cagliari)

SARI KARTLAR: Cigarini Luca (Cagliari)