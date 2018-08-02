İkisine birden gerek yok

Beşıktaş'ın hocası Şenol Güneş
, B36 Torshavn maçı öncesi kadrodaki yığılmayı anlatırken yine önemli mesajlar verdi. Güneş, "Bütün sorunumuz şu; 4 tane golcümüz olmasına rağmen şu anda forvetimiz kim, belli değil. Oyuncu sayısı fazla ama verim düşük. Hangisi daha iyiyse onu oynatacağız. Negredo iyi oynarsa Vagner Love'ın, Vagner iyi olursa Negredo'nun kalmasına gerek yok. Kaleci sıkıntımız yok. Alınacaksa yerli olmalı. Fransa maçına bakarsak 'Muslera kötü kaleci' dersin. Ama Muslera iyi kaleci... Tolga da maç kurtarabilecek iyi bir kaleci. Şu anda kaleci transferi değil, fazlalıklar acil" ifadelerini kullandı.
SLIMANI'YI ALIRIZ AMA...
Transfer konusuna da değinen Şenol Güneş şöyle konuştu: "Şimdi Slimani yazılıyor.. Alabiliriz, maliyeti yüksek ama buraya geldiği zaman olmayabilir. Verim alamayabiliriz. Enzo fizik ve çalışma olarak iyi. Vida gider mi bilmiyorum."
TUR ZAMANI
AVRUPA Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş
, Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn karşısında sahaya ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyetin rahatlığı ile çıkacak. 74 gün sonra Vodafone Park'ta seyircisi ile buluşacak olan siyah-beyazlılarda adı UEFA listesinde yazılmayan Quaresma, Pepe ve Vida bu akşam da forma giymeyecek. Beşiktaş turu geçerse, 3. elemede rak-i bi büyük ihtimalle Avusturya temsilcisi LASK Linz olacak. LASK Linz, ilk maçta Lilleström'ü 4-0 yendi.