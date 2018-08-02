Ricky Quaresma görüşmeleri başladı!

RICARDO Quaresma ve oğlu Ricky tesislerde karşılıklı top oynadı. Beşiktaş
kulübü de görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Siyah-beyazlılar, paylaşıma, "Ricky Quaresma ile transfer görüşmelerine babası Ricardo Quaresma ile şimdiden başladık" notunu ekledi.
CHADLİ PAZARLIĞI
FRANSA'DA yayın yapan RMC Sport'tan Sacha Tavolieri'nin paylaştığı habere göre Beşiktaş, Nacer Chadli için West Bromwich Albion kulübüyle pazarlıklara start verdi. Tavolieri, bununla birlikte Chadli'nin kendisiyle şu ana kadar hiçbir temas kurulmadığını kaydetti.