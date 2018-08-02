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'da aşkı

, 26 yaşındaki İranlı stoper , ’ye verilen yıllık 750 bin Euro ücreti teklif etti. Başarı halinde ise artı bonus sözü verdi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
Trabzonspor'da Morteza Pouraliganji aşkı

Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, transfer çalışmalarında sona geldiklerini söylese de İranlı oyuncu Morteza Pouraliganji konusunda kapıyı aralık bıraktı. 26 yaşındaki stoperle temasların sürdüğünü doğrulayan Asbaşkan Hacısalihoğlu, "Bildiğimiz ve uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Hem stoper olarak oynayabilmesi hem de orta sahada Okay'ın ayrılığı ile boşalan defansif orta saha mevkiinde de görev yapabilmesi nedeniyle Morteza'nın transferine önem veriliyor. Oyuncuya 'ye ödenen yıllık 750 bin Euro'luk teklifin aynısının yapıldığı ve bu rakamın üstüne çıkılmayacağının altının çizildiği ifade edildi. Ancak Morteza, bordo-mavili takımda başarılı olması halinde kendisine artı bonus sözü verildi.

AYUK İLE GÖRÜŞMELER SONLANDI

spor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Eric Ayuk'la görüşmeleri sonlandırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bonservisindeki pürüzler nedeniyle görüşmeleri şimdilik sonlandırılmış ve oyuncu Trabzon'dan ayrılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Trabzonspor'da Morteza Pouraliganji aşkı
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