Beşiktaş turu 8 golle geçti

Beşiktaş bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk ediyor. İlk maçı 2-0 kazanarak avantajı yakalayan temsilcimiz taraftarı önünde 6 gollü bir galibiyet alarak rahat turladı.

BEŞİKTAŞ 6-0 TORSHAVN MAÇ SONUCU

GOLLER:

LARİN (31)

CANER (44)

LARİN (61)

OĞUZHAN (74)

LARİN (80)

LOVE (90')

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol kanattan Caner'in içeri çevirdiği topa ön direkte Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada sol kanattan Caner'in yaptığı ortada ön direkte Tolgay'ın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

25. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün ortasında kale önünde Larin'in volesinde top yandan auta gitti.

30. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı kornerde kale önünde Necip'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada Caner'in ara pasında Lens, topu topuk pasıyla Larin'in önüne indirdi. Kale önünde topu önünde bulan Larin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

36. dakikada sol kanattan Lens'in orta şut karışımında kaleci Askham topu oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi kale önünde Tolgay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

43. dakikada sağ kanattan Lens'in çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Caner'in yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in son çizgiye inerek yaptığı ortada kale önünde Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

74. dakikada sol kanattan Caner'in içeri çevirdiği topa ön direkte Oğuzhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Askham'ın altından ağlarla buluştu. 4-0

79. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin içeri çevirdiği topa ön direkte Larin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

82. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuzhan'ın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

90+2. dakikada Oğuzhan Özyakup rakiplerinden sıyrılıp vurmak istedi ancak savunma elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Vagner Love, maçın skorunu ilan etti. 6-0

BEŞİKTAŞ'IN B36 TORSHAVN MAÇI 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Tolga, Caner, Fatih, Necip, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin

Torshavn: Askham, Eriksen, Brockie, Fareo, Nielsen, Olsen, Cieslewicz, Petersen, Heinesen, Magnusson, Przybylski

Beşiktaş, Vodafone Park'ta 2018-2019 sezonun ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile oynadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, turun ilk maçında rakibini 2-0 mağlup eden kadroyu bozmadı. Siyah-beyazlı ekipte ilk maçta olduğu gibi kalede Tolga Zengin görev yaptı. Geri dörtlüde Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy ve Caner Erkin yer alırken, savunmanın önünde Tolgay Arslan, Adriano ile Medel görev yaptı.

Hücumda Jeremain Lens ve Ryan Babel'in destek verdiği Beşiktaş'ta forvet hattında Cyle Larin şans buldu.

PEPE İLE QUARESMA KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Dünya Kupası maçları nedeniyle takıma geç dahil olan Portekizli Pepe ile Ricardo Quaresma, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da kadroda yer almadı.

İlk maçta yedek soyunan Alvaro Negredo ile Orkan Çınar, ikinci karşılaşmada kadroda bulunmadı.

Siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Dorukhan Toköz, Alpay Çelebi, Gökhan Töre, Vagner Love yedek soyundu.

74 GÜN SONRA TARAFTARLARININ ÖNÜNE ÇIKTI

Beşiktaş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla 74 gün sonra Vodafone Park'ta resmi bir karşılaşmaya çıktı.

Stadındaki son resmi karşılaşmayı geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile oynayan siyah-beyazlı ekip, bu mücadeleyi 5-1 kazanmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte geçmiş sezonlarda futbolcu olarak görev yapan ve yeni dönemde antrenör olarak hizmet verecek Guti Hernandez ve İlhan Mansız da taraftarlarla buluştu.

Karşılaşmayı yaklaşık 25 bin taraftar izledi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Portekizli Carlos Carvalhal da maçı takip etti.

Bu arada Vodafone Park'ta önceki sezonlara göre zeminin bozukluğu dikkati çekti.

NEGREDO KADRODA YOK



UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında B36 Torshavn ile karşılaşan Beşiktaş'ta İspanyol yıldız Alvaro Negredo kadroya dahil edilmedi. Deplasmanda oynanan ilk maçta kadroda olan Negredo süre almamıştı.



Beşiktaş'ta Negredo, Torshavn maçının kadrosuna dahil edilmedi. Dün düzenlenen basın toplantısında kadroda 6 forvet olmasına karşın verim alamadığını belirten Şenol Güneş, İspanyol golcüyü Torshavn maçının kadrosuna dahil etmedi. Geçen hafta deplasmanda oynanan ilk maçta 18 kişilik kadroda olmasına karşın süre almayan Negredo, bugün ise 18 kişilik kadroda yer almadı. İlk maçın kadrosunda olan Orkan Çınar da bu mücadelede kadroya olmayan bir diğer isim oldu. Deplasmanda oynanan maçtaki aynı 11'le rövanş karşılaşmasına çıkan Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Orkan Çınar yedekler arasında yer aldı.