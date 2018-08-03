Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 16.30'da başladı. Sarı lacivertliler, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Sarı lacivertliler, Benfica maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 5 Ağustos Pazar günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.