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, maçı hazırlıkları sürüyor

, 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 20:03
Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıkları sürüyor

3'üncü ön eleme turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü deplasmanda Portekiz temsilcisi ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı saat 16.30'da başladı. Sarı lacivertliler, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Sarı lacivertliler, Benfica maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 5 Ağustos Pazar günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı ilk 11'i
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıkları sürüyor
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