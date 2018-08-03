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ikinci kez baba oldu

'ın yıldız futbolcusu , ikinci kez baba oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 19:35
Garry Rodrigues ikinci kez baba oldu

Sarı kırmızılı futbolcunun eşi Denise Tavares, bugün Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde başarılı bir doğum gerçekleştirirken, Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcuya ikinci kez baba olma sevincini yaşattı.

Rodrigues çifti bugün doğan erkek çocuklarına Ilaay ismini verme kararı aldı.

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'in kulübü da yıldız oyuncusunun sevincine ortak oldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Garry Rodrigues ikinci kez baba oldu. Tebrikler Garry! Hoş geldin Ilaay Rodrigues" denildi.

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Garry Rodrigues ikinci kez baba oldu
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