Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Nacer Chadli’de sona doğru

’de sona doğru

, önümüzdeki hafta Belçikalı sol kanat oyuncusunun transferini bitirmek için İngiltere’ye gidecek

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
Nacer Chadli’de sona doğru
, bir süredir gündeminde olan 'nin transferinde mutlu sona çok yakın... Başkan , hafta başında Belçikalı futbolcunun kulübü 'la görüşmeleri noktalamak için İngiltere'ye gidecek. Siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'da olduğu gibi Chadli'yi de satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacak. Beşiktaş, 'den Championship'e düştüğü için West Brom'dan ayrılmak isteyen Chadli ile daha önce prensip anlaşmasına varmıştı.

Chadli, Belçika formasıyla 'nda 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

NEGREDO SIKINTISI
Alvaro ?, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen B36 Torshavn maçının kadrosuna alınmadı. Buna sebep olarak İspanyol forvetin transfer görüşmesi yapması gösterildi. Negredo'nun Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un çalıştırdığı S. Arabistan kulübü Al-Hilal'e gitmeye sıcak baktığı ancak eşinin karşı çıktığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından tecrübeli golcünün La Liga ekibi Rayo Vallecano ile masaya oturduğu öğrenildi. Negredo'nun yıllık maaşının 4 milyon 350 bin Euro olması söz konusu transferdeki en büyük engel olarak görülüyor. Öte yandan Guardian gazetesi, Leicester City'in Domagoj Vida'yı transfer edeceğini ileri sürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nacer Chadli’de sona doğru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN