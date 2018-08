Yetiş Soldado

YUSSUF

enerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos'ta oynayacağı Benfica maçı öncesinde son prova niteliği taşıyanTakımın topu 3. bölgeye kadar iyi getirdiğini tespit eden teknik heyet, bu noktada yaşananCagliari'ye iki gol atmasına karşınTeknik heyet, sakatlıktan yeni çıkan Soldado 'nun durumunu an be an takip etmeye başladı.Oyuncunun salı günkü maça kadar 60-70 dakika sahada kalacak fizik gücüne ulaşması durumunda sahada olacağı öğrenildi., böylece Benfica'nın baskı kurmasını engelleyeceğini düşündüğü belirtildi.F.BAHÇE'DE bir numaralı gündem maddesi Yussuf Poulsen... Nedeni de hem Phillip Cocu'nun, hem de Damien Comolli'nin uzun yıllardır dikkatle izlediği bir isim olması. Timo Werner'in arkasında kalması yetmiyormuş gibi kulübü Leipzig bir de PSG'den 16 milyon Euro'ya Augustin'i ve 15 milyon Euro'ya da Sion'dan Cunha'yı alınca Poulsen'in işi iyice zora girdi. Leipzig'in hocası Ralf Rangnick'in söylediği, "Yussuf'u kulübede tutmak ve sadece gerektiğinde sahaya sürmek ona haksızlık olacak" sözleri ise F.Bahçe için umut oldu. UEFA'ya kadro bildirimi yapıldı ama ayın 6'sına kadar değişiklik yapma hakkı bulunuyor.BENFICA maçı kadrosu dün itibariyle UEFA'ya verildi. Salih Uçan 'ın kadroda yer almadığı öğrenildi. UEFA'ya verilen listede 23 isim yer aldı.