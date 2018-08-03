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Yussuf için umut ışığı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Yussuf için umut ışığı
F.BAHÇE'DE bir numaralı gündem maddesi Yussuf Poulsen... Nedeni de hem Phillip Cocu'nun, hem de Damien Comolli'nin uzun yıllardır dikkatle izlediği bir isim olması. Timo Werner'in arkasında kalması yetmiyormuş gibi kulübü Leipzig bir de 'den 16 milyon Euro'ya Augustin'i ve 15 milyon Euro'ya da Sion'dan Cunha'yı alınca Poulsen'in işi iyice zora girdi. Leipzig'in hocası Ralf Rangnick'in söylediği, "Yussuf'u kulübede tutmak ve sadece gerektiğinde sahaya sürmek ona haksızlık olacak" sözleri ise F.Bahçe için umut oldu. 'ya kadro bildirimi yapıldı ama ayın 6'sına kadar değişiklik yapma hakkı bulunuyor.
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Yussuf için umut ışığı
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