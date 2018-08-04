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Emre Akbaba 'a kaldı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
Emre Akbaba Galatasaray'a kaldı
, yılan hikâyesine dönen Emre Akbaba transferini bitirmeye çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen oyuncunun resti işe yaradı ve Başakşehir pazarlıktan kalktı. Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'lu takas önerilerine olumsuz yanıt alan sarı-kırmızılılar, 3 milyon Euro'ya çıktı. Hem Galatasaray hem de Emre, 5 milyon Euro'da direten Alanya'yı transferin son gününe kadar indirime zorlayacak. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Emre'yi Twitter'dan takibe alması da taraftarları heyecanlandırdı.
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Emre Akbaba Galatasaray'a kaldı
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