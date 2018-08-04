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kafilesi Konya'ya gitti

, TFF 'da yarın Akhisarspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 15:13
Galatasaray kafilesi Konya'ya gitti

Atatürk Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın, Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğancan Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Galatasaray kafilesi Konya'ya gitti
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