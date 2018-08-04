Garry Rodrigues, Galatasaray'da kalıyor

Galatasaray yönetimi, geçen sezonki performansıyla özellikle İngiliz kulüplerini peşine takan yıldız oyuncusu Garry Rodrigues hakkındaki son kararını verdi… Başkan Mustafa Cengiz'in mayıs ayında, "Teknik ekibimiz göndermek istemezse 50 milyon Euro verseler de satmayız" dediği Yeşil Burun Adaları pasaportlu oyuncu takımda kalacak. Sarı-kırmızılı yönetim, Newcastle ve Spartak Moskova'nın ilgilendiği ancak 10 milyon Euro'nun altında bonservis önermeyi düşündüğü Rodrigues için pazarlık masasına bile oturmadı. Teknik direktör Fatih Terim, "Takımı en hızlı ileri çıkaran oyuncum" dediği ve yaz kampında özel çalışmalar yaptırdığı 27 yaşındaki futbolcu için yönetime, "Çok cazip bir teklif olmazsa göndermeyin" raporu vermişti. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Garry Rodrigues de Yasin'den boşalan 7 numaralı formayı aldı ve takımda kalması kesinleşti.

BABALARA PASTALI KUTLAMA

Kariyerine Galatasaray'da devam etmesi kesinleşen Rodrigues, dün ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Yıldız oyuncu, sosyal medyadan, "Hoş geldin oğlum Ilaay Rodrigues" mesajını paylaşarak mutlu haberi duyurdu. Dün yapılan idman öncesi Rodrigues'in yanı sıra geçtiğimiz günlerde aynı sevinci yaşayan Belhanda için de pasta kesildi.

TERİM'İN PLANI HAZIR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konya'da yarın Akhisar ile oynanacak olan Süper Kupa maçının planını kafasında hazırladı. Pazartesi gününden beri takımla çalışmalarını sürdüren ve fizik olarak eksiği olmayan Muslera'ya eldivenleri teslim edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, sol bekte Nagatomo'ya, forvette Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'e şans verecek. Yeni transferler Onyekuru ve Muğdat Çelik ise büyük ihtimalle yedek oturacak.

TARAFTAR SİLVA'YI İSTEDİ

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi. Törene katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarların, Emre Akbaba ile Andre Silva'nın transfer edilmesi için yaptığı tezahüratlara, elini göğsüne götürerek karşılık verdi.