İşbilir Trabzonspor

Trabzonspor
İranlı stoper Majid Hosseini'nin maliyetini KAP'a bildirdi. 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayan futbolcuya ilk 2 yıl 500'er bin Euro verecek olan bordo-mavililer, opsiyonu kullanırsa son yılda 600 bin Euro ödeyecek. Açıklamada, Hosseini'nin transferinde FIFA
yoluna başvurmak yerine İstiklal Kulübü ile uzlaşmaya gidildiği ve 400 bin dolar bonservis ve 200 bin dolar yetiştirme bedeli ödeneceği belirtildi. Ancak Trabzonspor'un yaptığı pazarlık sonucunda bu rakamın 120 bin doları oyuncu, 55 bin doları da menajeri tarafından karşılanacak.