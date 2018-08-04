İstanbul'da Trabzonspor buluşması

Trabzonspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını bugün İtalyan ekibi Cagliari ile oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 19:00'da başlayacak olan karşılaşmada İstanbul'daki taraftarlarıyla buluşacak olan bordo-mavililerde yeni transferler Vahid Amiri, Majid Hosseini ve Zargo Toure'nin de ilk 11'de şans bulacağı öğrenildi. TRT Spor'un yayınlayacağı maça Trabzonsporlu taraftarların akın etmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 50 bin taraftarın altına düşmeleri halinde maçı oynanmamış sayacağını söylediği mücadele için kulübün internet sitesinden de çağrı yapıldı.

TARAFTARLARDAN SICAK KARŞILAMA

Trabzonspor, Cagliari maçı için dün İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na inen bordo-mavili kafilede, teknik direktör Ünal Karaman ile futbolculara taraftarlar büyük ilgi gösterdi.