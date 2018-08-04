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'de ön libero krizi

Şampiyonlar Ligi’nde Ön Eleme Turu’ndaki ilk Benfica maçı öncesi ’de problemler bitmiyor. Forvette Soldado’nun sakatlığı can sıkarken, bir de ön libero sıkıntısı baş gösterdi.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Fenerbahçe'de ön libero krizi

'de Cocu, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynanacak maç için ince eleyip sık dokuyor ancak sıkıntılar yakasını bırakmıyor. Josef de Souza geçen sezon Avrupa Ligi play-off'unda Vardar'la oynanan rövanş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Lizbon'daki maçta cezalı. ise adale ağrıları yaşıyor. Cagliari ile oynanan hazırlık maçında dinlendirilen tecrübeli ön libero, ağrıları nedeniyle takımla idmanlara başlayabilmiş değil. Topal'ın yarın yapılacak idmanda bazı testlere tabi tutulacağı öğrenildi.

YETİŞEMEZSE OZAN TUFAN!

Mehmet Topal'ın oynamayı çok istediği ifade edilirken, teknik heyetin beklentisi de oyuncunun yarın takımla çalışmalara başlayıp, salı günü sahada olması. Aksi halde ön liberoda Ozan Tufan görev yapacak.

VALBUENA'YI 8'E SATARIZ!

UEFA'NIN kısıtlaması nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Fenerbahçe'ye, Valbuena için teklif geldi. Menajerlerin sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli'ye Valbuena'yı Ligi takımlarına 8 milyon Euro bonservis bedeli ile satabileceklerini bildirdiği öğrenildi. Comolli'nin ise teklfileri görmek istediği vurgulandı.

5 OYUNCU LİSTE DIŞI

FENERBAHÇE, 23 kişilik kadroyu UEFA'ya bildirdi. Yeni transferler Ferdi ve Berke'nin yanı sıra ayak bileği bağında yırtık olan , sakatlıkları süren Aatif ve İsmail listede yer almadı. Ayew ve Barış kadroya girerken, sarı-lacivertlilerin maça 1 gün kala, 1 oyuncu değiştirme hakkı var.

Benfica maçından önce Fenerbahçe'ye transfer müjdesi
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Fenerbahçe'de ön libero krizi
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