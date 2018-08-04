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Orman’dan taraftara kötü tezahürat uyarısı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
taraftarlarının B36 Torshavn maçında ezeli rakiplere yönelik küfürlü tezahüratları üzerine Başkan 'dan açıklama geldi. Böyle bir şeyi tasvip etmelerinin mümkün olmadığını dile getiren Orman, "Taraftarlarımızın kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Başkanı da Feyenoord maçında özellikle Beşiktaş'a yönelik küfürler sonrası toplantısında Orman'la paralel açıklamalarda bulunmuştu.
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Orman’dan taraftara kötü tezahürat uyarısı
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