Orman’dan taraftara kötü tezahürat uyarısı

Beşiktaş
taraftarlarının B36 Torshavn maçında ezeli rakiplere yönelik küfürlü tezahüratları üzerine Başkan Fikret Orman
'dan açıklama geldi. Böyle bir şeyi tasvip etmelerinin mümkün olmadığını dile getiren Orman, "Taraftarlarımızın kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum"
ifadelerini kullandı. Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç
da Feyenoord maçında özellikle Beşiktaş'a yönelik küfürler sonrası Divan Kurulu
toplantısında Orman'la paralel açıklamalarda bulunmuştu.