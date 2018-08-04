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'dan Cagliari maçına anlamlı forma

, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 'nın Cagliari takımıyla oynayacağı hazırlık maçına 'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın fotoğraflarının yer aldığı siyah forma ile çıkacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 18:17 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 18:19
Trabzonspor'dan Cagliari maçına anlamlı forma

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır. Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne..." ifadesi yer aldı.

Şehitlerin acısının yüreklerde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu bilinsin ki bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır. Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun..."

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Trabzonspor'dan Cagliari maçına anlamlı forma
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