Atiba’dan 1 yıllık ımza

Beşıktaş, Atiba'nın sözleşmesini 1 sene daha uzattığını dün TFF
'ye bildirirken, Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi de imza fotoğrafını paylaştı.
BABEL'DEN, BEŞIKTAŞ TWİTTER HESABINA SİTEM!
SOSYAL medyayı çok aktif kullanan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel
'in YouTube
kanalında yayınladığı son video siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından da paylaşıldı. Ancak Babel'in kanalına link verilmemesine tecrübeli oyuncu Twitter'dan tepki gösterdi. Babel yazdığı mesajda "YouTube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu çocuklar… Lütfen doğru olanı yapın" dedi. Ancak Babel daha sonra gelen tepkiler üzerine tweetini sildi ve taraftarlardan özür diledi.