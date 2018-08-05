Avrupa’da Vida çılgınlığı!

Everton, Leicester City, Liverpool Wolverhampton, West Ham United
ve PSG'nin transfer etmek istediği Vida için son olarak Arsenal
ve Sevilla da devreye girdi. Arsenal yönetiminin İngiltere'de 9 Ağustos bitecek olan transfer dönemi öncesi Beşiktaş'a 25 milyon poundluk teklifle gelmeye hazırlandığı belirtildi. Sevilla'nın ise siyah-beyazlılara 18 milyon Euro, oyuncuya ise sezon başına 1.6 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Oyuncu bazında yapılan pazarlıklarda Vida'nın menajerinin İspanyol kulübünden rakamı yükseltilmesini istediği gelen bilgiler arasında.