Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Avrupa’da Vida çılgınlığı!

Avrupa’da Vida çılgınlığı!

Hırvat stoperi isteyen kulüp sayısı 8’i buldu. Son olarak 25 milyon pound, Sevilla da 18 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Avrupa’da Vida çılgınlığı!
Everton, Leicester City, Liverpool Wolverhampton, ve PSG'nin transfer etmek istediği Vida için son olarak ve Sevilla da devreye girdi. Arsenal yönetiminin İngiltere'de 9 Ağustos bitecek olan transfer dönemi öncesi Beşiktaş'a 25 milyon poundluk teklifle gelmeye hazırlandığı belirtildi. Sevilla'nın ise siyah-beyazlılara 18 milyon Euro, oyuncuya ise sezon başına 1.6 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Oyuncu bazında yapılan pazarlıklarda Vida'nın menajerinin İspanyol kulübünden rakamı yükseltilmesini istediği gelen bilgiler arasında.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da Vida çılgınlığı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN