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şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu , 12. mücadelesi için 'da karşı karşıya geliyorlar.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 19:12 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 19:13
Galatasaray - Akhisarspor [CANLI]

(TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen 'da ile 'da karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve atv'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Geçen sezon 'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.?

KADROLAR

GALATASARAY (MUHTEMEL): Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk İnan, Belhanda, Onyekuru, Garry, Gomis

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov

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Galatasaray - Akhisarspor [CANLI]
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