Galatasaray - Akhisarspor [CANLI]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor Konya'da karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve atv'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.?

KADROLAR

GALATASARAY (MUHTEMEL): Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk İnan, Belhanda, Onyekuru, Garry, Gomis

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov