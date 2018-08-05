Galatasaray - Akhisarspor maçında "VAR" kullanıldı

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde "VAR" sistemi kullanıldı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray, Ryan Donk'un pasıyla hareketlenen Garry Rodrgiues ile hızlı hücuma çıktı. Rodrigues'in, topla rakip rakip kaleye hareketlendiği sırada Akhisarspor'un Kamerunlu oyuncusu Dany tarafından düşürülmesi üzerine Dany'ye sarı kart gösteren Çakır, kendisine gelen uyarı üzerine pozisyonu, VAR ekranı üzerinden inceledi.

Bu incelemenin ardından Çakır'ın kararı değişmedi ve Dany'yi sarı kartla cezalandırdı.

Galatasaray Akhisarspor maçında VAR kararı!