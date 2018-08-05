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'ya geri dönüyor

'nin tecrübeli oyuncusu Alman temsilcisi 'in radarına girdi. Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar neticesinde bir türlü bekleneni veremeyen yıldız futbolcunun menajeri o iddiaları doğruladı.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 14:50
Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor

F.Bahçe'ye geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan 'ye 'dan talip var. Tecrübeli oyuncunun eski takımı 'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi.

MENAJERİ DOĞRULADI

Takvim'in haberine göre 2014 yılından beri 'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz ile görüşmediği bildirildi. Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Mehmet Ekici, Almanya'da ve Nürnberg gibi takımlarda da oynadı. Fenerbahçe'nin bu transferden iyi bir gelir elde etmesi bekleniyor.

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Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor
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