Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Nordtveit sesleri

Nordtveit sesleri

’nin, ön libero ve sağ bekte de oynayabilen 28 yaşındaki Norveçli stoperi 1 yıllığına kiralamak istediği ileri sürüldü. basınından ise mevki için Taarabt iddiası geldi

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Nordtveit sesleri
Transfer çalışmalarını sürdüren 'nin sürpriz bir isimle dirsek temasında olduğu iddia edildi. Sarılacivertlilerin, 'da dördüncü stoper durumuna düşen Havard Nordtveit'i bir yıllığına kiralamak istedikleri ve önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle pazarlık masasına oturacakları öğrenildi. Hoffenheim'ın da 28 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı ve bu nedenle gelen tekliflere açık olduğu belirtildi. Öte yandan basını, Benfica'nın sı Adel Taarabt için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı. Haberde Faslı yıldızın vatandaşları Dirar ve Aatif nedeniyle Kanarya'ya sıcak baktığı ifade edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nordtveit sesleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN