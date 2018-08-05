Nordtveit sesleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe
'nin sürpriz bir isimle dirsek temasında olduğu iddia edildi. Sarılacivertlilerin, Hoffenheim
'da dördüncü stoper durumuna düşen Havard Nordtveit'i bir yıllığına kiralamak istedikleri ve önümüzdeki günlerde Alman kulübüyle pazarlık masasına oturacakları öğrenildi. Hoffenheim'ın da 28 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmayı planladığı ve bu nedenle gelen tekliflere açık olduğu belirtildi.
Öte yandan Afrika
basını, Benfica'nın 10 numara
sı Adel Taarabt için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı. Haberde Faslı yıldızın vatandaşları Dirar ve Aatif nedeniyle Kanarya'ya sıcak baktığı ifade edildi.