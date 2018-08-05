Transferi merak etmeyin

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Kupa
finali öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Transfer
çalışmalarından VAR'a kadar birçok konuya değinen Terim şunları söyledi:
(400. maçına çıkacak olmasıyla ilgili...)
Önemli bir sayı. Keşke ara vermeseydik de kupalarımızın sayısı daha fazla olsaydı. Her maça gururla çıktım.
31 Ağustos'a kadar olan bölüm birçok şeye gebe. Aylardır anormal şekilde çalışıyoruz.
İmkan ve duruma göre her şeyi inceliyoruz. Galatasaraylılar şunu bilmelidir ki imkanımıza göre ince eleyip sık dokuyoruz.
Kimse ümitsizliğe kapılmasın.
Her Galatasaraylı transfer istiyor doğal olarak, gönül de öyle istiyor ama gerçek hayatta öyle olmuyor. Keşke bir gün kapalı kapılar ardına gidebilsek de anlatabilsek.
Bizim gibi büyük kulüpler, 'haydi daralalım' deyip küçülemezler, küçülmemeliler. 31'ine kadar merak etmesinler. Sayın Abdurrahim Bey, Mustafa Cengiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz.
SATMA OPERASYONU YOK
Sattığımız kadar alacağız ama henüz satma operasyonumuz yok.
Fikstürde sıkıntı yok. Ligdeki ilk maçımız için 5 gün yeterli bir süre. TFF'nin sezona 'şampiyon başlar' diye isteği olması doğal.
VAR kafalarda soru işareti bırakmayacak bir sistem. VAR ile ilgili kendi oyuncularımıza biz de bazı telkinlerde bulunacağız. İtiraz etmeyeceğiz, riske girmeyeceğiz, sabırlı olacağız.
SAFET SUSİC: GURUR VERİCİ
Akhisar Teknik Direktörü Safet Susic ise şu ifadeleri kullandı: "Süper Kupa finalinde olmamız bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Türkiye'nin en iyi takımı ve son şampiyonuna karşı oynayacağız. Kamp dönemi iyi geçti ancak takım olarak bu maça hazırız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
İKİ YORUM
Çakır ve ekibi alkışlanmalı
Akhisar her zaman büyüklere karşı iyi motive oluyor. Türkiye Kupası'nı da bileklerinin hakkıyla kazandılar. Galatasaray hazırlık maçlarında tam kadrosuyla hiç oynamadı. Akhisar maçı lig için test olacaktır ve biz de ilk 11'in kimlerden oluşacağını göreceğiz. Kadro kalitesi açısından kağıt üzerinde Galatasaray favori görünüyor. Galatasaray'ın en büyük avantajı tüm hazırlık maçlarını aşırı sıcak iklimlerde oynaması. Yani Galatasaraylı oyuncular Konya sıcağında ortama alışma konusunda uyum sorunu yaşamayacaktır. Bu arada son iki Dünya Kupası
'nda yarı finaller yöneterek Türk hakemliğinin gururu olan Cüneyt Çakır
ve ekibini sahaya çıkarken iki takım oyuncuları alkış tünelinden geçirmelidir.
LEVENT TÜZEMEN
İlk intiba her zaman önemli
Her şeye gebe bir maç. Bu kupayı alan tarihinde yine bir başarıya imza atmış olacak. Hele hele kupayı Akhisar alırsa bu onlar için daha da anlamlı. Fakat futbol olarak baktığımızda sezon başı takımların form durumları stabil değil, her sonuca açık bir maç. Favori G.Saray ama sezon başı olması nedeniyle sürprize de açık. Bence bu maçın en önemli tarafı VAR sisteminin Türkiye'de ilk defa en üst seviyede uygulanacak olması. Geçen yıl 1. Lig'in play-off'unda uygulandı ama bu gece resmen VAR başlıyor. MHK çok doğru bir kararla Dünya Kupası'nda VAR'ı çok iyi kullanan Cüneyt Çakır'ı bu maça atadı. Hem kariyer hem de VAR alışkanlığı yönünden en doğru hakem Cüneyt Çakır'dı. İlk intiba çok önemlidir. Bakalım VAR, Türkiye'de de Dünya Kupası'ndaki gibi başarıyla uygulanabilecek mi? Bekleyip göreceğiz
AHMET ÇAKAR