Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa'da ilk kez birbirlerine rakip oldu. 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te oynanacak mücadele öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.
Giriş Tarihi: 04.08.2018
14:24
Güncelleme Tarihi: 04.08.2018
14:26
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Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!
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Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!