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Fatih Terim'den maçı öncesi şaşırtan karar!

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren , 'da ilk kez birbirlerine rakip oldu. 5 Ağustos Pazar günü saat 20.45'te oynanacak mücadele öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 04.08.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 04.08.2018 14:26
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Fatih Terim'den maçı öncesi şaşırtan karar!
Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan , yeni sezona da kupayla başlamayı hedefliyor.

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Fatih Terim'den maçı öncesi şaşırtan karar!
Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan ile yarın TFF maçında karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim'den maçı öncesi şaşırtan karar!
Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

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Fatih Terim'den maçı öncesi şaşırtan karar!
Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!

, ile oynayacağı TFF maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

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Fatih Terim'den maçı öncesi şaşırtan karar!
Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!

Fernando Muslera

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Fatih Terim'den maçı öncesi şaşırtan karar!
Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!

Martin Linnes

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Fatih Terim'den maçı öncesi şaşırtan karar!
Fatih Terim'den Süper Kupa maçı öncesi şaşırtan karar!

Maicon

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