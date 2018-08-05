‘Veli yüzüstü bırakıldı’

Beşiktaş
'ın sözleşmesini feshettiği Veli Kavlak
'ın menajeri Ercan Kayhan sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı. Veli'nin yaşadığı sakatlık üzerine 2015 yılından bu yana birçok ameliyat geçirmek zorunda kaldığını belirten Kayhan, "Beşiktaş Sağlık Kurulu'nun ilk teşhis ve tedavisi hatalıydı. Bugüne kadar tedavi masrafları için Veli, cebinden 200 bin Euro'dan fazla para ödemek zorunda kaldı. Ayrıca 1.1 milyon Euro indirim yaptı. Buna rağmen Beşiktaş taraftarının önüne atılmış, kovulmuş ve yalnız bırakılmıştır. Her türlü fedakârlığı yapmasına karşın yüzüstü bırakılmış ve sözleşmesi gerek hukuka gerekse de vicdana aykırı olarak tek taraflı olarak feshedilmiştir" ifadelerini kullandı.